США почали наймасовішу в історії операцію з депортації: фото

На депортацію нелегалів відреагувала ООН, нагадавши Вашингтону, що право на притулок є "загальновизнаним".

Сполучені Штати почали депортацію сотень нелегальних мігрантів, яких відправили назад до країн походження військовими літаками. В Білому домі похвалилися “найбільшою операцією з масової депортації в історії”.

В сюжеті ТСН йдеться, що мексиканська влада вже почала розгортати величезні намети в прикордонному місті Сьюдад-Хуарес, щоб підготуватися до величезного напливу мігрантів.

Нелегальних мігрантів, яких вислали зі США, в тимчасових притулках у Мексиці забезпечуватимуть їжею і нададуть можливість відновити документи. Якщо депортовані – мексиканці, їх збираються розвозити до рідних міст.

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі X повідомила, що “адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців”, додавши, що вони були депортовані на борту військових літаків.

На опублікованих фото видно, як чоловіків, у яких руки й ноги скуті кайданами, супроводжують під конвоєм до війського-транспортних літаків.

Фото: Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

“Наймасштабніша операція з масової депортації в історії триває”, – написала прессекретарка, додавши, що передвиборчі обіцянки були дотримані всього через кілька днів після інавгурації Дональда Трампа.

Інші країни також починають готуватися до масового притоку людей, які раніше роками нелегально перебували в Сполучених Штатах.

У п’ятницю, 24 січня, на депортацію відреагувала ООН, нагадавши Вашингтону, що право на притулок є "загальновизнаним".

“Всі держави мають право здійснювати юрисдикцію вздовж своїх міжнародних кордонів... але повинні робити це відповідно до своїх зобов’язань у сфері прав людини”, – сказала Равіна Шамдасані, речниця верховного комісара ООН з прав людини.

Вона нагадала, що право шукати притулку є загальновизнаним правом людини.

Дональд Трамп під час своєї кампанії пообіцяв широкий наступ проти нелегальних іммігрантів і розпочав свій другий термін у понеділок серією указів, спрямованих на припинення їхнього потоку до Сполучених Штатів. Він оголосив “надзвичайний стан” на південному кордоні з Мексикою, оголосив про розгортання військ і пообіцяв депортувати “іноземців-злочинців”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців, що намагаються потрапити до Сполучених Штатів Америки через південний кордон.

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