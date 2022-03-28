США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці через війну Росії в Україні

США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці через війну Росії в Україні

Перший стратегічний план "Повернення домінування в Арктиці" Пентагон оприлюднив ще минулого року.

США почали зміцнювати свої позицій на півночі і провели масштабні навчання в Арктиці на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє The New York Times.

"Росія, чиї східні території розташовані всього за 55 миль через Берингову протоку від узбережжя Аляски, роками надає пріоритет розширеній присутності в Арктиці, оновлюючи аеродроми, додаючи бази, навчаючи війська та розвиваючи мережу військових систем оборони на північному кордоні", — пише видання.

Водночас Пентагон має власні плани щодо збільшення своєї присутності в регіоні. Тому оборонне відомство США почало роботу над відновленням навичок військових у холодну погоду. Так, військово-повітряні сили США передали на Аляску десятки сучасних винищувачів F-35, а берегова охорона планує задіяти ще три нові криголами.

Військово-морський флот також розробив план захисту американських інтересів у регіоні, попереджаючи, що слабкість там означатиме, що "мир і процвітання будуть все більше кидатися під сумнів з боку Росії та Китаю", чиї інтереси та цінності різко відрізняються від американських.

Слід зазначити, що свій перший стратегічний план "Повернення домінування в Арктиці" Пентагон оприлюднив ще минулого року. Проте після початку війни в України США зрозуміли, що геополітичний порядок змінився і конкуренція за суверенітет та ресурси в Арктиці може посилитись.

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