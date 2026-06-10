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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США почали атакувати Іран у відповідь на збиття гелікоптера

Командування США стверджує про оборонний характер ударів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Ірані

Війна в Ірані / © Getty Images

Сили Центрального командування США розпочали завдання ударів по території Ірану у відповідь на інцидент з американським ударним вертольотом Apache.

Про це повідомило саме командування у соцмережі Х.

За їхніми даними, операція розпочалася сьогодні о 17:00 за східним часом.

У заяві Центрального командування йдеться, що дії США мають оборонний характер і є відповіддю на атаку проти американських сил.

«Ця місія є пропорційною відповіддю на невиправдану іранську агресію», — зазначили у командуванні.

В свою чергу президент США Дональд Трамп перед атакою заявив, що вона му бути «дуже потужною».

«Я вважаю, що дуже важливо відповісти. Вони збили вертоліт, і ми відповідаємо прямо зараз. Я вважаю, що потрібно відповідати рішуче… І у нас була дуже хороша угода, і, ймовірно, вона залишиться такою… Це відповідь на те, що вони зробили з нашим вертольотом минулої ночі, і я вважаю, що відповідь має бути дуже сильною, дуже потужною, і саме такою вона і є», — заявив він в інтерв’ю ABC News.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що іранські військові нібито збили американський бойовий гелікоптер Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою і це вимагає відповіді.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Вашингтон незабаром досягне значного успіху у протистоянні з Іраном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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