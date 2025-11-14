ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

США почали масштабну військову операцію біля Венесуели

Рішення ухвалив президент Дональд Трамп після наради у Білому домі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Авіаносець USS Gerald R. Ford

Авіаносець USS Gerald R. Ford / © Вікіпедія

США оголосили про початок масштабної військової операції, яка, згідно з офіційними заявами американської адміністрації, спрямована на боротьбу з наркотрафіком.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Президент Трамп віддав наказ діяти — і Міністерство оборони виконує його», — заявив Гегсет.

Далі він підкреслив значення операції: «Під командуванням об’єднаної оперативної групи „Південне спис“ і Південного командування ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це наш дім, і ми його захистимо».

Цьому рішенню передувала нарада в Білому домі 11 листопада. Під час зустрічі голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопоставлені військові керівники представили президентові Дональду Трампу можливі сценарії військових дій у регіоні. Серед них розглядали, зокрема, «можливі наземні удари по Венесуелі».

О масштабі операції свідчить суттєве нарощування військової присутності США в зоні відповідальності Південного командування.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил.

Ми раніше інформували, що США посилили військову присутність у Латинській Америці, перекинувши до Карибського регіону авіаносну ударну групу на чолі з «Джеральдом Фордом».

Дата публікації
Кількість переглядів
332
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie