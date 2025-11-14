- Дата публікації
Категорія
Світ
США почали масштабну військову операцію біля Венесуели
Рішення ухвалив президент Дональд Трамп після наради у Білому домі.
США оголосили про початок масштабної військової операції, яка, згідно з офіційними заявами американської адміністрації, спрямована на боротьбу з наркотрафіком.
Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет.
«Президент Трамп віддав наказ діяти — і Міністерство оборони виконує його», — заявив Гегсет.
Далі він підкреслив значення операції: «Під командуванням об’єднаної оперативної групи „Південне спис“ і Південного командування ця місія захищає нашу Батьківщину, позбавляє нашу півкулю від наркотерористів і захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це наш дім, і ми його захистимо».
Цьому рішенню передувала нарада в Білому домі 11 листопада. Під час зустрічі голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопоставлені військові керівники представили президентові Дональду Трампу можливі сценарії військових дій у регіоні. Серед них розглядали, зокрема, «можливі наземні удари по Венесуелі».
О масштабі операції свідчить суттєве нарощування військової присутності США в зоні відповідальності Південного командування.
Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил.
Ми раніше інформували, що США посилили військову присутність у Латинській Америці, перекинувши до Карибського регіону авіаносну ударну групу на чолі з «Джеральдом Фордом».