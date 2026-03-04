США почали нову військову операцію у ще одній країні: що відомо (відео)

Операція проти наркокартелів у Еквадорі / © Південне командування збройних сил США

Реклама

Збройні сили США та Еквадору 3 березня розпочали спільну операцію проти наркокартелів, визнаних терористичними угрупованнями. Американське командування оголосило про рішучі кроки для подолання корупції та насильства в регіоні.

Про це повідомило Південне командування збройних сил США.

У командуванні ці операції охарактеризували як свідчення відданості партнерів у Латинській Америці та Карибському басейні спільній боротьбі з наркотероризмом.

Реклама

«Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян по всій півкулі», — зазначається у повідомленні.

«Ми високо оцінюємо відданість чоловіків і жінок зі збройних сил Еквадору цій боротьбі, їхню мужність і рішучість у діях проти наркотерористів у своїй країні», — наголосив командувач генерал Френсіс Л. Донован.

Як повідомляє Clash Report, роль американських військових обмежується наданням консультацій, розвідувальної інформації та допомоги в плануванні, тоді як безпосереднє проведення наземних і повітряних операцій здійснюють сили Еквадору.

Операція проти наркокартелів у Еквадорі / © Південне командування збройних сил США

Операція США проти Ірану і наступна ціль

Зауважимо, лідер меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс розкритикував Білий дім за відсутність стратегії щодо Ірану та доказів безпосередньої загрози для США. Він зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа не виключає введення військ для «нескінченної війни», попри спротив американців, і наголосив на необхідності повернути Конгресу контроль над військовими рішеннями, уникаючи при цьому відповіді щодо додаткового фінансування оборони.

Реклама

До слова, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що після краху іранського режиму наступною ціллю США стане Куба, чия влада незабаром впаде. Згадавши ув’язнення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, Грем наголосив на неминучому кінці кубинського режиму, а ще закликав Трампа вдарити по ліванській «Хезболлі».