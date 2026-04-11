США почали "розчистку" Ормузької протоки: Трамп ошелешив терміновою заявою

Ормузька протока / © Associated Press

США розпочали процес розчищення Ормузької протоки на тлі напруження на Близькому Сході.

Про це заявив президент Дональд Трамп.

За його словами, американська сторона вже почала роботи, щоб забезпечити безпечне судноплавство у стратегічно важливому регіоні.

Трамп наголосив, що ці дії здійснюються «на користь країн усього світу», зокрема Китаю, Японії, Південної Кореї, Франції та Німеччини. При цьому він розкритикував союзників, заявивши, що вони «не мають достатньої волі» виконувати таку роботу самостійно.

Президент США також різко висловився щодо Ірану, заявивши, що країна зазнала значних втрат у військовій сфері, зокрема у флоті, авіації та системах протиповітряної оборони.

Окремо він зазначив, що судна, які перевозять нафту, нібито почали змінювати маршрути та прямують до США для завантаження.

Наразі офіційних деталей щодо масштабів операції чи її термінів не оприлюднено.

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Втім, зауважив він, пауза в ударах буде можлива за умови виконання Тегераном конкретної вимоги — відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Уже 8 квітня Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.

У суботу, 11 квітня, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Пакистану для переговорів з Іраном щодо припинення бойових дій.

Ми писали, що Іран підходить до нових переговорів зі США у впевненому настрої після понад місяця бойових дій, однак ризикує переоцінити власні можливості. Попри втрати у військовій та промисловій сфері, Тегеран вважає свої позиції сильними — передусім завдяки контролю над Ормузькою протокою, яка має ключове значення для світових енергоринків.