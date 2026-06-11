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США почали завдавати нових ударів по Ірану
У Самому Ірані повідомили про вибухи поблизу Тегерану та в районі Ормузької протоки.
Сполучені Штати почали завдавати нових ударів по території Ірану в межах заявленої самооборони.
Про це повідомили в Центральному командуванні США.
«Сили Центрального командування США сьогодні о 17:15 за східним часом США розпочали завдавати додаткових ударів у межах самооборони по кількох цілях в Ірані за вказівкою Головнокомандувача», — йдеться у повідомленні.
У Центральному командуванні додали, що ці удари є «відповіддю на невиправдану та безперервну агресію Ірану».
Тим часом іранські ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у кількох районах країни, зокрема навколо Ормузької протоки та у західній частині Тегерана.
Раніше повідомлялося, що США найближчим часом можуть поновити масштабні бомбардування Ірану.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив наслідками Ірану, який «занадто довго» затягує переговори.