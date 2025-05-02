США почнуть святкувати День перемоги у Другій світовій війні: Трамп назвав дату

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його країна “виграла обидві війни”, а тому призначив Дні перемог у Штатах.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, США зробили набагато більше, ніж інші країни для перемоги у Другій світовій війні.

Реклама

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, у досягненні переможного результату у Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - на День Перемоги у Першій світовій війні", - повідомляється у публікації.

З його слів, "ми" виграли обидві війни. Втім, у США не святкують це “через відсутність лідерів, які не знають, як це робити”. Втім, пообіцяв американський президент, тепер буде інакше.

"Ми виграли обидві війни, ніхто не був близький до нас за силою, хоробрістю і військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо - це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити. Ми знову почнемо святкувати наші перемоги", - наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, агресорка Російська Федерація масштабно святкує 9 Травня. Парад цього дня - не лише традиційне дійство для російської пропаганди, але й важливий сигнал зовнішньому світу. Доктор соціологічних наук Олександр Шульга вважає, що цього року Володимир Путін намагатиметься продемонструвати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції.

Зауважимо, що деякі зі світових лідерів збираються приїхати до Москви на святкування. Зокрема, китайський лідер Сі Цзіньпін буде на Красній площі. Він прийняв запрошення на захід у Москві 9 травня.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також їде на парад в Москві 9 травня. Незважаючи на критику, політик заявляє, мовляв, ніхто не може вказувати йому, куди він має чи не має права подорожувати.

Дата публікації 17:04, 28.04.25 Кількість переглядів 167 Путінське перемир'я! Чи є шанс цього разу зупинити війну?