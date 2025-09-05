Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

США готові взяти на себе провідну роль з моніторингу буферної зони на території України після укладання мирної угоди. Це повинно послужити захистом від повторення агресії з боку Росії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох осіб, обізнаних з планами партнерів України.

Сполучені Штати начебто погодилися керувати спостереженням за буферною зоною за допомогою дронів, супутників та інших розвідувальних засобів. При цьому США координуватимуть свої дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть спостереження.

Видання пояснює, що буферна зона буде великою демілітаризованою територією всередині України, що розділятиме «російську» та українську території. Проте, як зазначається, її межі поки що не визначені.

Джерела видання наголосили, що у буферній зоні не буде розгорнуто американських військ. Припускається участь у миротворчій місії військових підрозділів з однієї або декількох країн, що не входять до НАТО, наприклад, Саудівської Аравії чи Бангладеш. Це пов’язано з категоричною незгодою Кремля на присутність в Україні військових з країн-членів Альянсу.

При цьому існує ймовірність, що гарантії безпеки для України від країн НАТО можуть бути надані на основі низки двосторонніх угод між Україною та її союзниками.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph розкрило деталі гарантій безпеки для України. Зокрема, деякі країни Європи висунули ідею створення демілітаризованої буферної зони для розділення українських та російських військ після закінчення бойових дій. Її можуть патрулювати миротворці або спостерігачі.

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков несподівано заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Російській Федерації.