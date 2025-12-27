Прапори США та ЄС / © Getty Images

Нова стратегія національної безпеки США виглядає як сигнал Європі, що вона залишається сам на сам перед російською загрозою.

Таку оцінку в етері Еспресо висловив американський генерал, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

За словами генерала, оприлюднений документ демонструє чіткий зсув фокусу Вашингтона та містить прихований, але доволі однозначний сигнал для європейських союзників.

«Стратегія національної безпеки, яку оприлюднила адміністрація США, для мене виглядає як великий середній палець у бік Європи. Вона, по суті, каже: Європо, ви самі по собі», — заявив Ходжес.

Він зазначив, що хоча прямо це не проговорюється, загальний підтекст документа створює враження, ніби Європу фактично залишають у зоні російського впливу.

Генерал звернув увагу, що США у своїй стратегії чітко окреслюють Західну півкулю — Північну, Центральну та Південну Америку — як сферу власних інтересів.

«Ми бачимо це на прикладі дій у Карибському басейні проти Венесуели, розмов про Гренландію чи Канаду. Усе це індикатори того, як адміністрація бачить світ», — пояснив Ходжес.

За його словами, цей підхід підтверджується і реорганізацією Міністерства оборони США та новим розподілом військових ресурсів.

Водночас щодо Росії, вважає генерал, позиція Вашингтона виглядає так, ніби Європі запропонували самостійно вирішувати проблеми безпеки.

«США, схоже, сказали Європі: розбирайтеся самі. При цьому важко зрозуміти, наскільки Сполучені Штати залишаються по-справжньому відданими НАТО», — наголосив він.

Коментуючи політику США щодо Китаю, Ходжес зазначив, що Вашингтон не має наміру віддавати Пекіну контроль над Тихим океаном, але водночас готовність до прямої військової конфронтації виглядає сумнівною.

«З того, що говорить і робить адміністрація, складається враження: доки США можуть торгувати й діяти в Тихому океані, вони не будуть готові воювати, наприклад, за Тайвань», — підсумував генерал.

Раніше повідомлялося, що заснований на правилах глобальний світовий лад, його інституції та система цінностей переживають кризу легітимності та довіри, оскільки США відвертаються від них.

Ми раніше інформували, що внутрішнє оточення президента США Дональда Трампа дедалі активніше обговорює Росію як потенційно привабливий напрямок для американського бізнесу у разі завершення війни проти України.