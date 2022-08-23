США, Польща, країни Балтії: росіяни назвали країни, де хочуть "спецоперацію" після України

Допоки частина країн ЄС гадають над забороною віз для громадян Росії, росіяни розповіли про те, в якій країні хотіли б "спецоперацію" після війни в Україні.

Так, у Росії провели вуличне опитування серед перехожих із запитанням: "В якій країні ви б хотіли почати "спецоперацію" після України?"

Відповідне відео було опубліковане в Мережі.

Серед відповідей пролунали США, Польща, країни Балтії і взагалі – "всі країни". Про те, що, можливо, не варто проводити такі "спецоперації" будь-де, не сказав майже ніхто. Лише одна жінка відповіла, що "пора взагалі припинити все це, одуматися народу".

Ось, які відповіді дали росіяни:

Америка.

Польщу треба роздовбати. Тому що це – ворог номер один, ще гірший за Україну.

Я вважаю, що пора взагалі припинити все це, одуматися народу. Тому що в основному це не від народу йде, а від верхівок.

Ну, нехай будуть ті ж США.

Можна по покращенню нашої країни почати спецоперацію. Ну, в принципі, таку спецоперацію можна на Балтиці провести, тому що балтійці дуже ненавидять нас, безпричинно при чому.

Блін, та в усіх країнах, напевно, треба спецоперацію починати. Набридли вони вже. Тому що санкції ось це от і решта всього подібного – не дуже добре.

Нагадаємо, у зв’язку з агресивною антиестонською риторикою з боку РФ, яка значно посилилася останніми днями, в Естонії закликали співвітчизників відмовитися від поїздок до Росії.

Росія влаштує в себе теракти і звинуватимуть в них Україну / Ігор Рейтерович

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