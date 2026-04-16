США поновили нафтові санкції проти Росії та Ірану: деталі від Бессента

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

США вирішили не подовжувати спеціальні дозволи на операції з російською та іранською нафтою. Міністр фінансів Скотт Бессент офіційно підтвердив повернення санкційного режиму.

Про це він сказав на брифінгу.

Бессент відповів на запитання щодо подальшого пом’якшення нафтових санкцій для окремих країн.

«Ми не продовжуватимемо дію генеральної ліцензії на російську нафту і не продовжуватимемо дію генеральної ліцензії на іранську. Повторюю: йшлося про нафту, яка вже перебувала в морі до 11 березня. Тож увесь цей обсяг уже використано», — розповів американський міністр.

Нагадаємо, напередодні Politico повідомило, що США поновили санкції проти російського нафтового сектора, скасовуючи тимчасові послаблення, впроваджені раніше через ризики енергетичної кризи та нестабільність на Близькому Сході. Попри намагання втримати баланс і уникнути різких стрибків світових цін на паливо, Вашингтон повертається до жорсткішої лінії під тиском союзників.

Джерела ТСН.ua у політичних колах підтвердили, що США повернули в дію всі санкції проти російської нафти. Попередні винятки американського Міністерства фінансів стосувалися лише вантажів у дорозі й мали на меті стабілізацію паливного ринку, проте, як зазначають джерела, цей крок не допоміг суттєво знизити світові ціни на нафту.