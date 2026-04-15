США поновили тиск на російську нафту: санкції повертаються — Politico

Прапор США

Сполучені Штати знову активізують санкційний тиск на російський нафтовий сектор, поступово згортуючи тимчасові послаблення, які вводилися через глобальну енергетичну кризу.

Про це повідомляє Politico.

Раніше адміністрація США дозволяла обмежені винятки — зокрема продаж російської нафти, яка вже перебувала у морі, щоб уникнути різкого стрибка цін на тлі війни навколо Ірану та перебоїв у Ормузькій протоці.

Однак зараз Вашингтон повертається до більш жорсткої лінії, оскільки попередні послаблення викликали критику союзників і побоювання, що вони допомагають Кремлю фінансувати війну проти України.

Водночас США намагаються балансувати між санкційним тиском і стабільністю енергетичного ринку. Зокрема, окремі винятки — як-от дозволи на роботу деяких активів російських нафтових компаній за кордоном — все ще можуть діяти, щоб уникнути шоків для світових цін на паливо.

Енергетичний фактор залишається ключовим: через війну на Близькому Сході та ризики для постачання нафти ціни на світових ринках різко зросли, що змушувало США тимчасово пом’якшувати санкції.

Однак нинішній курс свідчить про повернення до стратегічної мети — обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв і послабити її фінансові можливості для ведення війни.

Санкції США щодо РФ — останні новини

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США оновило санкційні правила, дозволивши підготовку до продажу міжнародного підрозділу російської компанії «Лукойл». Нова ліцензія від Офісу контролю за іноземними активами діятиме до травня, відкриваючи шлях до великих угод.

Окрім цього раніше, Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

Тоді Дональд Трамп пояснив, що скасував санкції на нафту, аби «знизити ціни, поки ситуація не владнається».