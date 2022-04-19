США попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той спробує допомогти РФ обійти санкції - Держдепартамент

США попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той спробує допомогти РФ обійти санкції - Держдепартамент

Представник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що його країна уважно стежить за рівнем підтримки, яку КНР надає Росії.

Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки у разі надання допомоги Росії. Йдеться про зброю та обхід санкцій.

За словами представника Держдепу США Неда Прайса, якого цитує "Радіо Свобода", на КНР очікують серйозні наслідки.

"Якщо Китай надаватиме зброю та військове спорядження або намагатиметься допомогти Росії обійти санкції, то він зіштовхнеться із серйозними наслідками не тільки з нашого боку, а й з боку наших союзників і партнерів", - сказав він на брифінгу.

Прайс зазначив, що Сполучені Штати уважно стежать за рівнем підтримки, яку Китай надає РФ.

У Китаї неодноразово заявляли, що санкції проти Росії лише посилюють ситуацію, і закликали США сприяти миру практичними діями.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Тож світу треба серйозно до цього готуватися, наприклад – "підписувати папір, затискати їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це".

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