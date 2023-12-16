США попередили КНДР, що застосування ядерної зброї призведе до кінця режиму Кім Чен Ина

Сполучені Штати попередили Північну Корею, що спроба застосування ядерної зброї проти США або їх союзників призведе до кінця режиму диктатора Кім Чен Ина.

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Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками другого засідання спільної ядерної консультативної групи США та Південної Кореї.

У повідомленні вказується, що під час зустрічі з представниками Південної Кореї США "підтвердили свою непохитну відданість надавати Республіці Корея (РК) розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерні".

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма, а американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти РК буде зустрінута швидкою, нищівною і рішучою відповіддю", – йдеться в ній.

Засідання ядерної консультативної групи узгодило різні керівні принципи ядерної стратегії для стримування КНДР.

Зазначимо, що північнокорейська влада неодноразово заявляла, що не збирається відмовлятись від ядерної програми, оскільки вона "дозволяє вижити" режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея відмовилась виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для нових міжконтинентальних ракет.

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