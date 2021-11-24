США попередили своїх громадян в Україні про можливу небезпеку на кордонах

США попередили своїх громадян в Україні про можливу небезпеку на кордонах

Сполучені Штати переконані, що безпекова ситуація може змінитися без будь-якого попередження.

США попередили своїх громадян, що перебувають в Україні, про небезпеку на території Криму та Донецької і Луганської областей через незвичну активність російських військ у цій місцевості. Країна закликала американців не їхати до зазначеної території та слідкувати за вказівками посольства США в Україні щодо безпеки.

Відповідні рекомендації посольство США оприлюднило на своєму сайті.

"Нагадуємо громадянам США, що умови безпеки на українському кордоні можуть змінитися без будь-якого попередження", — йдеться в повідомленні.

Американців закликають слідкувати за українськими та міжнародними новинами і каналами комунікації у соціальних мережах.

Крім того, США просять громадян, які перебувають в Україні, зробити щеплення проти COVID, аби полегшити процес подорожування.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022-го року.

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