США попередили про можливий зрив перемир’я в Газі через дії ХАМАС

ХАМАС порушує умови перемирʼя / © Associated Press

Сполучені Штати повідомили країнам-гарантам мирної угоди в Газі про отримання достовірної інформації щодо можливого неминучого порушення режиму припинення вогню з боку угруповання ХАМАС.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

У Вашингтоні наголосили, що «спланований напад на палестинських цивільних осіб стане прямим і серйозним порушенням угоди про припинення вогню» та «підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям».

«Гаранти вимагають від ХАМАС дотримання своїх зобов’язань за умовами перемир’я. Якщо ХАМАС все ж здійснить цю атаку, будуть вжиті заходи для захисту населення Гази та збереження цілісності перемир’я», — зазначається у заяві Держдепу.

США підкреслили, що спільно з іншими гарантами залишаються рішучими у забезпеченні безпеки мирних мешканців Гази, підтриманні стабільності та подальшому просуванні мирного процесу.

Раніше повідомлялося, що міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що його ультраправа партія «Оцма Єгудит» готова залишити урядову коаліцію, якщо прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу не виконає дві ключові вимоги.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив можливістю проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти мирних жителів.