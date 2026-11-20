Різдво у Берліні / © Associated Press

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Посольство США в Німеччині попередило американських громадян про загрозу терористичних нападів у Європі напередодні різдвяно-новорічних свят. Потенційними цілями терористів можуть стати різдвяні ярмарки, туристичні локації, транспортні вузли, торговельні центри та інші місця масового скупчення людей.

Про це йдеться у попередженні, опублікованому на сайті американського дипломатичного представництва.

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Терористи можуть атакувати без попередження

У посольстві закликали громадян США, які перебувають або планують подорожувати Європою, бути особливо уважними до свого оточення, дбати про особисту безпеку та стежити за розвитком подій.

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Дипломати наголосили, що потенційну загрозу становлять як організовані терористичні угруповання, так і терористи-одинаки. Вони можуть здійснити напад практично без попередження, обираючи цілями популярні туристичні місця, релігійні споруди, транспортну інфраструктуру та громадські простори.

Особливу обережність американцям рекомендують виявляти під час відвідування різдвяних фестивалів, масових заходів і переповнених туристичних районів. Також радять виконувати вказівки поліції та працівників екстрених служб.

Можливі перебої з транспортом

Окремо американське посольство звернуло увагу на можливі перебої в роботі транспорту та повсякденному житті європейських країн під час святкового сезону.

Серед причин назвали частіші страйки та демонстрації останніх місяців. Крім того, у листопаді в низці європейських країн надходили неправдиві повідомлення про мінування об’єктів цивільної авіації, що спричинило порушення авіасполучення.

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У зв’язку з цим американцям рекомендують стежити за місцевими новинами, заздалегідь перевіряти інформацію про свої рейси та звертатися до авіакомпаній щодо можливих змін у розкладі. У разі евакуації або перенаправлення рейсу пасажири мають виконувати вказівки місцевої влади та персоналу.

Яких заходів безпеки радять дотримуватися

Посольство США рекомендує своїм громадянам:

зберігати пильність і стежити за обстановкою навколо;

уникати демонстрацій та місць із підвищеною активністю поліції;

не привертати до себе зайвої уваги;

надійно зберігати цінні речі в громадських місцях;

повідомляти рідних і друзів про свої плани подорожей та підтримувати з ними зв’язок;

стежити за місцевими новинами й виконувати вказівки правоохоронців та інших представників влади.

Також американцям рекомендують зареєструватися у програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), яка дає змогу отримувати актуальні повідомлення про безпекову ситуацію в країнах перебування.

Подібні сезонні попередження американські дипломатичні представництва оприлюднили не лише в Німеччині. Зокрема, відповідні повідомлення з’явилися на ресурсах посольств США в Іспанії, Великій Британії та Португалії.

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Минулого тижня аналогічне оголошення також опублікувало посольство США в Києві.

Такі повідомлення є частиною традиційних сезонних заходів американського Державного департаменту, спрямованих на інформування громадян про потенційні ризики під час масових святкувань і туристичних поїздок. В оприлюдненому попередженні не називають конкретних підготовлюваних терактів, місць або дат можливих нападів.

Нагадаємо, нещодавно у центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої були загиблі та поранені. Інцидент стався на Головному Ринку — одній із найвідоміших туристичних площ міста.

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