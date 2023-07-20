США попереджають, що Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі

Російська армія можуть завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі. Ба більше - звинуватити у цих атаках РФ може Україну.

Про це заявив прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, повідомляє Reuters.

За його словами, Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що країна-агресорка Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних судів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - заявив Ходж.

Представник адміністрації американського президента наголошує, що 18 та 19 липня Росія обстріляла українські зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, а це призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна.

Зрив РФ "зернової угоди" та погрози Москви

Нагадаємо, 17 липня, коли термін дії "зернової угоди" закінчився, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із договору.

Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив "ризиками" в разі подовження "зернової угоди" без участі Росії, коментуючи пропозицію з боку України до Туреччини подовжити договір без Москви.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї". також там зазначили, що всі судна, які прямуватимуть до українських портів, будуть вважатися залученими до російсько-української війни на боці України.

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