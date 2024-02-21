США попереджають, що Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю

США повідомили союзникам, що Росія може розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі вже цього року.

Росія розробляє космічний потенціал для знищення супутників у космосі за допомогою ядерної зброї. Якщо РФ наважиться на це, вона порушить Договір про космос 1967 року, який сама й підписувала.

Про це пише Bloomberg.

Про ядерну загрозу від Росії раніше повідомив голова Комітету з розвідки Палати представників США. Пізніше президент Джо Байден заявив , що Кремль розробляє протисупутникову космічну зброю, яка не становить прямої загрози людським життям.

Водночас російський диктатор Володимир Путін на телевізійній зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що вони "завжди були категорично проти і зараз виступають проти розміщення ядерної зброї в космосі".

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Такі амбіції Кремля підкреслюють те, що конкуренція між США, Росією та Китаєм щодо розвитку атак на орбіті зростає. Нова космічна гонитва відрізняється від холодної війни, коли дві наддержави домовилися про серію угод про контроль над озброєннями, спрямованих на запобігання вепонізації (англ. "weaponization" – перетворення на зброю - ред.) космосу.

Згідно з поточною оцінкою, Росія не планує підривати будь-яку орбітальну зброю. Однак існує ризик аварії, і ядерний вибух потенційно може вразити приблизно третину супутників і завдати шкоди системам зв’язку на землі.

Наслідки будь-якого вибуху залежатимуть від розміру боєголовки і не обов’язково означатимуть знищення супутників, але можуть спричинити збої, які вимагають виправлення помилок.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, станом на квітень минулого року на орбіті Землі було майже 7800 супутників, які перебувають в роботі.

Росія неодноразово вдавалася до брязкання ядерною зброєю від моменту повномасштабного вторгнення до України. 2023 року Путін призупинив дотримання своєю країною Нового договору СНО (Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), останньої угоди, що обмежує розмір ядерних арсеналів у США та Росії.

За словами джерел видання, США та їхні союзники намагаються відмовити Росію від розгортання засобів, особливо через Китай та Індію, які вважаються більш впливовими в Москві. Зокрема, видання Politico повідомляло, що високопоставлені чиновники розвідки та адміністрації намагалися зв’язатися з Москвою, щоб переконати її зупинити проєкт за кілька тижнів до того, як він став публічним.

Іншим фактором, який визначав би потенційні наслідки, є висота, на якій стається вибух. Більшість комерційних супутників знаходяться на низькій навколоземній орбіті, менш ніж за 2000 кілометрів від поверхні. Експерти кажуть, що пошкодження від ядерної зброї, яка вибухає на низькій навколоземній орбіті, може знищити супутники на сотні миль і що отримане випромінювання може завдати кумулятивної шкоди супутникам, які місяцями проходять через уражений регіон. Електроніка космічного корабля також може вийти з ладу в результаті вибуху.

За словами джерел, це питання може бути обговорене міністрами закордонних справ "Великої сімки" під час зустрічі в Італії в квітні.

Нагадаємо, влада США заявила про секретну "загрозу національній безпеці". За даними ЗМІ, йдеться про ймовірні плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Очільник комітету з розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Майк Тернер 14 лютого повідомив, що комітет надав членам Конгресу дані про серйозну загрозу національній безпеці США. Водночас офіційні особи стверджують, що безпосередньої загрози для США та їхніх союзників наразі немає. Усе, що відомо про це, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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