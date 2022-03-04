США послаблюють вимоги щодо депортації та дозволів на роботу для українців

США послаблюють вимоги щодо депортації та дозволів на роботу для українців

Програма дає іммігрантам, які не можуть повернутися через війну, можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах.

Адміністрація глави США Джо Байдена послаблює вимоги щодо депортації та дозволи на роботу десяткам тисяч українців, які перебувають у Сполучених Штатах, але не можуть повернутися в Україну через війну з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цей крок дозволить українцям у Штатах з 1 березня залишатися та легально працювати у країні протягом 18 місяців. Приблизно 75 000 українців матимуть право подати заявку на участь у цій програмі.

Українці отримають послаблення щодо вимог депортації та доступ до дозволів на роботу за програмою, відомою як Тимчасовий захищений статус (TPS). Програма дає іммігрантам, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через такі надзвичайні обставини, як насильницький конфлікт або стихійні лиха, можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах протягом певного періоду часу.

"Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах", – йдеться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ США Алехандро Майоркаса.

Нагадаємо, іміграційні та митні служби США заявили, що призупинили рейси з депортації в Україну через "тривалу гуманітарну кризу".