Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

США послаблюють вимоги щодо депортації та дозволів на роботу для українців

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США послаблюють вимоги щодо депортації та дозволів на роботу для українців

УНІАН

Програма дає іммігрантам, які не можуть повернутися через війну, можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах.

Адміністрація глави США Джо Байдена послаблює вимоги щодо депортації та дозволи на роботу десяткам тисяч українців, які перебувають у Сполучених Штатах, але не можуть повернутися в Україну через війну з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цей крок дозволить українцям у Штатах з 1 березня залишатися та легально працювати у країні протягом 18 місяців. Приблизно 75 000 українців матимуть право подати заявку на участь у цій програмі.

Українці отримають послаблення щодо вимог депортації та доступ до дозволів на роботу за програмою, відомою як Тимчасовий захищений статус (TPS). Програма дає іммігрантам, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через такі надзвичайні обставини, як насильницький конфлікт або стихійні лиха, можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах протягом певного періоду часу.

"Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах", – йдеться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ США  Алехандро Майоркаса.

Нагадаємо, іміграційні та митні служби США заявили, що призупинили рейси з депортації в Україну через "тривалу гуманітарну кризу".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація