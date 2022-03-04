США послаблюють вимоги щодо депортації та дозволів на роботу для українців

Програма дає іммігрантам, які не можуть повернутися через війну, можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах.
Адміністрація глави США Джо Байдена послаблює вимоги щодо депортації та дозволи на роботу десяткам тисяч українців, які перебувають у Сполучених Штатах, але не можуть повернутися в Україну через війну з Росією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Цей крок дозволить українцям у Штатах з 1 березня залишатися та легально працювати у країні протягом 18 місяців. Приблизно 75 000 українців матимуть право подати заявку на участь у цій програмі.
Українці отримають послаблення щодо вимог депортації та доступ до дозволів на роботу за програмою, відомою як Тимчасовий захищений статус (TPS). Програма дає іммігрантам, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через такі надзвичайні обставини, як насильницький конфлікт або стихійні лиха, можливість легально залишатися та працювати в Сполучених Штатах протягом певного періоду часу.
"Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, яка триває, безглуздого насильства, і українці змушені шукати притулку в інших країнах", – йдеться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ США Алехандро Майоркаса.
Нагадаємо, іміграційні та митні служби США заявили, що призупинили рейси з депортації в Україну через "тривалу гуманітарну кризу".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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