США послабили санкції проти "Лукойлу": що зробив Мінфін

«Лукойл» / © pexels.com

Міністерство фінансів США оновило санкційні правила, дозволивши підготовку до продажу міжнародного підрозділу російської компанії «Лукойл». Нова ліцензія від Офісу контролю за іноземними активами діятиме до травня, відкриваючи шлях до великих угод.

Відповідний документ опубліковано на сайті Офісу з контролю за іноземними активами (OFAC) при Мінфіні США.

OFAC оприлюднив Генеральну ліцензію №131D у межах санкційної політики щодо Росії. Документ передбачає можливість здійснення окремих операцій, пов’язаних із переговорами та укладанням угод про продаж Lukoil International GmbH або її дочірніх структур, а також із технічним обслуговуванням відповідних активів.

Дія ліцензії триватиме до 1 травня 2026 року.

Укладання договорів про продаж або передавання активів Lukoil International GmbH допускається лише за умови, що їхня реалізація напряму залежить від отримання окремого спеціального дозволу від OFAC.

Також дозволені операції, необхідні для підтримки поточної діяльності компанії або її поетапного згортання.

Кошти на заблокованих рахунках відповідних структур можуть використовуватися виключно в межах операцій, передбачених цією ліцензією.

Водночас документ не передбачає розблокування активів, які підпадають під обмеження інших нормативних актів США.

Окремо наголошується, що будь-які грошові перекази на користь осіб або на рахунки в Росії залишаються забороненими.

Ліцензію підписав директор OFAC Бредлі Т. Сміт 30 березня. Вона замінює попередню версію документа — №131C.

Продаж активів «Лукойлу» — що відомо

Нагадаємо, торік у жовтні компанія «Лукойл» офіційно оголосила про намір продати свої закордонні активи через санкційні обмеження з боку США та інших держав. Компанія розпочала розгляд пропозицій від потенційних покупців. Повідомлялося, що процес продажу відбуватиметься в межах ліцензії американського OFAC, а за потреби «Лукойл» звертатиметься за її подовженням для забезпечення стабільної роботи міжнародних підрозділів до остаточного завершення всіх угод.

До слова, торік у грудні Мінфін США через підрозділ OFAC поодовжив до 29 квітня 2026 року дію ліцензії, яка дозволяє роботу роздрібних АЗС «Лукойлу» за межами РФ. Дозвіл стосується транзакцій, необхідних для поточного обслуговування АЗС та поступового згортання їхньої діяльності.