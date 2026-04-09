США поставили союзникам ультиматум щодо Ормузької протоки: чого вимагає Трамп

США звернулися до європейських союзників із вимогою надати чіткі зобов’язання щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці після завершення бойових дій в Ірані. Як повідомляє високопоставлений представник НАТО, Вашингтон очікує від партнерів конкретних планів уже найближчими днями.

Про це пише Bloomberg.

Чого хочуть США

Як зазначається, питання обговорювалося під час зустрічей американських і натівських посадовців у Білому домі, де президент США Дональд Трамп провів переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також консультації відбулися в Пентагоні та Державному департаменті.

Йдеться про ініціативу міжнародної коаліції на чолі з Великою Британією, до якої входять понад 40 країн, зокрема держави Європи, Японія та Канада. Вони пообіцяли сприяти відновленню роботи Ормузької протоки. Через її фактичне блокування ціни на енергоносії різко зросли, а ризики дефіциту пального посилилися.

Раніше США, Іран та Ізраїль оголосили про крихке 14-денне перемир’я, яке передбачає припинення атак і відкриття протоки. Після цього близько десятка європейських лідерів заявили про готовність забезпечити свободу судноплавства в регіоні.

Втім, попри домовленості, удари між Іраном та Ізраїлем тривають, а Ормузька протока залишається фактично закритою. У Тегерані заявили, що атаки Ізраїлю на пов’язане з Іраном угруповання «Хезболла» в Лівані порушують умови перемир’я.

На цьому тлі виникають сумніви, чи зможуть учасники коаліції оперативно представити свої плани та чи є реалістичними строки, запропоновані США.

Ситуація також загострила відносини між Вашингтоном і союзниками по НАТО. Частина країн відмовилася надати свої військові бази для ударів по Ірану, а також не підтримала заклики США долучитися до розблокування протоки під час активної фази бойових дій.

Після зустрічі з Рютте Дональд Трамп різко розкритикував Альянс, заявивши, що НАТО «не було поруч, коли це було потрібно».

Генсек Марк Рютте, якого часто називають посередником у відносинах між США та Альянсом, намагається знизити напруження. Однак війна з Іраном може стати для нього найсерйознішим випробуванням.

Тим часом у Вашингтоні дедалі частіше лунають заяви про необхідність перегляду ролі НАТО. Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що союзники мають активніше доводити свою цінність для США.

Очікується, що найближчими днями віцепрезидент Джей Ді Венс очолить американську делегацію на переговорах з Іраном у Пакистані, де сторони спробують досягти подальших домовленостей щодо деескалації.

Раніше йшлося про те, що Трамп запропонував Ірану створити спільне підприємство для контролю та «бізнесу» в Ормузькій протоці. Це сталося після заяви про призупинення ударів США по Ірану, щоб домовитися про безпечний прохід кораблів через протоку, яка є ключовим маршрутом для глобальної торгівлі нафтою.

Іран і Оман зможуть стягувати плату з суден за прохід через Ормузьку протоку в рамках двотижневого припинення вогню між США та Іраном. Таке рішення може дозволити Тегерану використовувати зібрані кошти на відновлення.