Танкер "тіньового флоту" РФ / © із соцмереж

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну про необхідність уникати атак на неросійські судна у Чорному морі після того, як унаслідок українських ударів поблизу російського Новоросійська було уражено танкер, зафрахтований американською нафтовою компанією Chevron.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, знайомих із ситуацією.

За даними WSJ, на початку цього тижня генеральний директор Chevron Майк Вірт провів переговори з представниками адміністрації Трампа щодо захисту операцій компанії у Казахстані після атак Сил оборони України на чотири танкери поблизу Новоросійська. Один із цих кораблів, за інформацією видання, був зафрахтований американською компанією.

Реклама

Новоросійськ є одним із ключових центрів експорту російської нафти та кінцевою точкою Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який транспортує нафту з Казахстану до Чорного моря.

Chevron володіє 15% акцій Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує нафту з великих родовищ Казахстану через територію Росії до Чорного моря. Трубопровід забезпечує близько 2% світових щоденних поставок нафти.

Після атак українських безпілотників завантаження сирої нафти через цей маршрут було обмежено, що змусило Казахстан скоротити видобуток.

За словами співрозмовників WSJ, після зустрічей представників нафтової галузі США з посадовцями адміністрації Трампа Вашингтон передав Києву сигнал про неприпустимість ударів по суднах, які не пов’язані з Росією.

Реклама

«Адміністрація розглядає КТК як життєво важливий канал постачання енергоресурсів казахстанського походження на європейські ринки, що слугує альтернативою російським енергоресурсам», — заявив американський чиновник.

WSJ зазначає, що Chevron протягом останніх років інвестував десятки мільярдів доларів у розвиток своїх проєктів у Казахстані. Американська компанія має 50% частку в найбільшому з казахстанських родовищ — Тенгізі, який забезпечує близько 12% світового видобутку Chevron.

Хоча трубопровід і нафтові родовища не зазнали пошкоджень, однак тривале скорочення експорту може негативно вплинути на доходи Chevron у цьому регіоні.

За даними видання, адміністрація Трампа зацікавлена у збереженні стабільних поставок нафти через КТК, оскільки скорочення постачань з інших регіонів, зокрема з Близького Сходу, призвело до зростання світових цін на нафту, які нещодавно перевищували 100 доларів за барель.

Реклама

Нагадаємо, Росія офіційно попередила судноплавні компанії про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі через активізацію атак України на пов’язані з РФ судна.

Новини партнерів