Майже одразу після запровадження Мінфіном США санкцій проти «Лукойла» та «Роснафти», Путін заявив, що це спровокує зростання світових цін на нафту, що невигідно адміністрації Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2026 року, адже ціни на пальне на заправках підуть вгору. Проте прогнози очільника Кремля не справдилися.

Дійсно, одразу після оголошення про нові санкції світова ціна на нафту підвищилася приблизно на 5%. Cтаном на середу, 29 жовтня, ціни на нафту стабілізувалися після триденного падіння поспіль більш ніж на 2% через надлишок пропозиції на ринку та плани ОПЕК+ (Організації країн-експортерів нафти — Ред.) збільшити видобуток. Тож, як бачимо, блокування діяльності «Лукойла» та «Роснафти» не спровокувало різкого збільшення цін на нафту.

В адміністрації Трампа сподіваються, що нові санкції змусять Путіна погодитися хоча б на припинення вогню. Проте за оцінкою американської розвідки, яку наводить телеканал NBC News, очільник Кремля в цьому не зацікавлений. Більш ніж будь-коли Путін зараз рішуче налаштований продовжувати війну проти України, щоб здобути перемогу на полі бою. Тому у Трампа кажуть, що перші санкції проти «Лукойла» та «Роснафти» — це лише початок.

Яких ще санкційних кроків очікувати від адміністрації Трампа? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Напередодні зустрічі Трампа та Сі у Південній Кореї у четвер, 30 жовтня, посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News і Bloomberg заявив, що однією з головних тем їхніх переговорів буде «залучення Китаю на бік миру», щоб Пекін припинив допомагати Москві продовжувати війну проти України, купуючи російську нафту та газ, а також надаючи Кремлю технології подвійного призначення, як-то компоненти для БПЛА чи технології для виробництва ракет.

«Ми очікуємо, що санкції щодо „Лукойла“ та „Роснафти“ спонукають Путіна принаймні укласти угоду про припинення вогню. Але це лише одна з карт, яку розігрує президент Трамп. Є ще багато інших, які він збирається розіграти належним чином. Президент Трамп продовжуватиме працювати, доки не розблокує правильну комбінацію важелів, щоб змусити Путіна погодитися на припинення війни», — запевнив Метью Вітакер.

Днями The Wall Street Journal повідомила, що у Трампа на столі вже протягом кількох місяців лежали три варіанти санкцій проти Росії: найсильніші — це удар по економіці та керівництву РФ; середні — енергетичні обмеження; та найм’якіші — більш обмежені кроки. Американський президент обрав другий варіант — санкції проти «Лукойла», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній. На додачу, Трамп відмінив анонсований ним же другий саміт із Путіним у Будапешті, підкреслюючи, що не буде «витрачати на це час».

ТСН.ua вже неодноразово зазначав, що найбільшими покупцями російської нафти й нафтопродуктів є Китай, Індія та Туреччина. Разом торік вони імпортували енергоресурсів РФ на $174,46 млрд. Для порівняння, до механізму PURL — програми закупівель американської зброї для України коштом європейських країн, яку координує НАТО — до сьогодні надійшло лише $2 млрд. У неділю, 26 жовтня, в ефірі CBS News міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що «Індія повністю припинила закупівлі російської нафти, а багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися».

Проте вже у вівторок, 28 жовтня, один із керівників найбільшого індійського НПЗ Indian Oil Corp заявив, що завод не припинить закупівлю російської сирої нафти. Інші державні індійські нафтові компанії та НПЗ, за різними повідомленнями західних ЗМІ, як і низка китайських, призупинили закупівлі, очікуючи роз’яснень від своїх урядів і постачальників. Наприклад найбільший приватний індійський НПЗ Reliance, як зазначає CNN, адаптує свою роботу до нових вимог і цілковито дотримуватиметься нових санкцій.

За словами експертів, слід очікувати, що нові американські санкції проти «Лукойла», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній зменшать потік нафтодоларів до російського бюджету після 21 листопада (кінцевий термін для завершення всіх контрактів, передбачений санкціями США). Втім, без застосування вторинних санкцій щодо порушників нові обмеження матимуть короткостроковий ефект.

«Китайські НПЗ мають хороший досвід обходу санкцій США. Також важливо, що близько 900 тис. барелів російської сирої нафти на день Китай імпортує нафтопроводом. І санкції його не зачеплять. До того ж приватні НПЗ можуть швидше відновити імпорт із Росії, ніж державні. Тож фактичні обсяги сирої нафти, що опиняться під санкціями, можуть бути значно меншими за початкові оцінки, але все одно суттєвими», — вважають експерти Atlantic Council.

Можливе зниження об’ємів закупівлі російської нафти Китаєм, Індією та Туреччиною визначатиметься й особистими переговорами Трампа з лідерами цих трьох держав, зокрема — новими торговельними угодами Вашингтона з Пекіном, Нью-Делі та Анкарою. Щодо КНР, після зустрічі з китайськими колегами в Малайзії Скотт Бессент заявив, що США і Китай остаточно узгодили рамку угоди про взаємну торгівлю та продаж американської філії китайської соцмережі TikTok Сполученим Штатам.

Щодо домовленості з Індією все набагато складніше. Від серпня на деякі позиції індійського експорту до США вже діють 50% тарифи. Не плануються найближчим часом і торгові переговори представників Індії та США. На відміну від візиту Путіна до Індії, який має відбутися на початку грудня 2025 року. Щодо Туреччини, ні Вашингтон ні Анкара також не оголошували жодних дат торгових переговорів найближчим часом. Втім, як індійська, так і турецька сторони заявляли, що наблизилися до відповідних домовленостей зі США.

Невідомо, чи вдасться Трампу натиснути на Китай, Індію та Туреччину настільки, щоб вони суттєво скоротили закупівлі російських енергоносіїв. Адже без цього санкції проти «Лукойла», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній навряд чи підштовхнуть Путіна принаймні до припинення вогню. Минулого тижня очільник Кремля вже відповів Вашингтону: спочатку Росія провела тренування сил «ядерної тріади»; а потім Кремль заявив про «успішне випробування ракети „Буревісник“ із начебто ядерною силовою установкою та „підводного апарата з ядерною енергетичною установкою „Посейдон“.

Якими ж можуть бути подальші санкції адміністрації США проти Росії, якщо Путін продовжить ядерні погрози, відмовляючись від реальних переговорів із Трампом про врегулювання війни? Чи можуть Сполучені Штати передати Україні американські далекобійні ракети «Томагавк», про що останнім часом було так багато розмов? Посадовці адміністрації США цього не виключають, проте нагадують, що Європа також має свої далекобійні можливості (наприклад німецькі далекобійні ракети Taurus– Ред.), які може надати Україні. До того ж, у Вашингтоні чекають рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів — надання Україні «репараційної позики» на 140 млрд євро під «заставу» знерухомлених грошей ЦБ РФ.

До того ж, як вже писав ТСН.ua, свій бюджет війни Росія поповнює не лише за рахунок продажу енергоресурсів. 2024 року Євросоюз імпортував російських добрив на 2,2 млрд євро (що на 33% більше, ніж 2023-го), США — на $1,3 млрд. Торік ЄС також купив російського нікелю на 1,2 млрд євро, враховуючи те, що 2024 року США і Британія запровадили повне ембарго на його імпорт. На додаток США досі купують у Росії уран і плутоній, а Євросоюз — залізо та сталь.