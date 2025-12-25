США посилюють тиск на Венесуелу

Білий дім наказав Збройним силам США зосередитися на реалізації так званого «карантину» венесуельської нафти щонайменше протягом найближчих двох місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника американської адміністрації.

За словами співрозмовника агентства, Вашингтон наразі робить акцент не на прямому силовому сценарії, а на посиленні економічного тиску через санкції. У Білому домі переконані, що вже запроваджені обмеження серйозно підірвали фінансову стійкість режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Американська сторона оцінює, що якщо Каракас не піде на «серйозні поступки» США, країна може опинитися в умовах глибокої економічної кризи вже до кінця січня.

У середині грудня президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду нафтових танкерів, які підпадають під санкції та прямують до венесуельських портів або виходять із них. Він також заявив про готовність нарощувати військову присутність навколо Венесуели доти, доки Каракас не поверне «нафту, землю та інші викрадені активи».

У Вашингтоні підкреслюють, що ці кроки є складовою санкційної політики, а не військовою блокадою у класичному розумінні. Водночас фактично такі дії різко ускладнюють експорт венесуельської нафти та посилюють міжнародну ізоляцію режиму Мадуро.

Раніше повідомлялося, що США активізували військову присутність у Карибському басейні поблизу Венесуели, перекинувши туди літаки з підрозділами спецпризначення та військове обладнання.

Ми раніше інформували, що голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати продовжать затримувати нафтові танкери, які виходять із Венесуели або прямують до її портів, доти, доки влада країни не поверне «всі вкрадені американські активи».