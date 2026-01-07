США посилили блокаду незаконної торгівлі нафтою: Гегсет зробив "останнє попередження"

Міністр оборони США Піт Гегсет

Вашингтон демонструє рішучість у перекритті нелегальних шляхів експорту нафти, які живлять диктаторські режими. Очільник Пентагону Піт Гегсет зробив безапеляційну заяву, фактично оголосивши полювання на всі судна, що беруть участь у незаконному перевезенні ресурсів.

Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

Гегсет наголосив, що Сполучені Штати продовжують забезпечувати блокаду проти всіх суден «тіньового флоту», які крадуть у народу Венесуели для фінансування незаконної діяльності.

«Дозволена буде лише законна та легальна торгівля енергоносіями, визначена США», — підкреслив міністр.

Слова посадовця підкріплені реальними діями на морі. У середу, 7 січня, вдосвіта американські військові провели успішну операцію в Карибському морі. Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило про перехоплення танкера Sophia. Судно, яке американці назвали «особою без громадянства» з «тіньового флоту», займалося незаконною діяльністю в міжнародних водах. Зараз берегова охорона США конвоює його до американського порту для подальших рішень.

Як повідомляє CBS News, танкер Sophia йшов під прапором Камеруну та перевозив нафту з Венесуели. Американські посадовці визнали судно таким, що порушує ембарго.

Ще драматичніші події розгорнулися в Північній Атлантиці. Там американські сили захопили нафтовий танкер Marinera (колишня назва Bella-1). Це судно, яке раніше ходило під прапором Панами, змінило реєстрацію на російську та намагалося сховатися під захистом РФ. За даними джерел, Росія навіть відправила підводний човен для супроводу танкера, коли за ним почали стежити США. Попри це, американці виконали ордер федерального суду і взяли судно під контроль.