Підготовка до польоту на Місяць

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що США повернуться на Місяць протягом президентської каденції Дональда Трампа.

Таку заяву новий очільник аерокосмічного агентства зробив в програмі «Closing Bell Overtime» на американському каналі CNBC.

«Ми хочемо мати таку можливість дослідити та реалізувати науковий, економічний та національно-безпековий потенціал на Місяці», — сказав він.

За словами Айзекмана, можливості Місяця включають створення центрів космічних даних та інфраструктури, а також потенційний видобуток гелію-3, рідкісного газу, що міститься на поверхні Місяця, який може стати основним паливом для термоядерного синтезу.

Він додав, що після будівництва «місячної бази» NASA розгляне можливість інвестування в ядерну енергетику та космічні ядерні двигуни для подальших досліджень.

За словами Айзекмана, місія Artemis II, перший випробувальний політ NASA з екіпажем на борту ракети Space Launch System та космічного корабля Orion, має відбутися найближчим часом.

Експедицію буде супроводжувати місія Artemis III, для якої SpaceX має контракт на створення системи посадки на Місяць.

Він додав, що SpaceX та Blue Origin удосконалюють важкі ракети-носії з кріогенним переміщенням гвинтів на орбіті, щоб зробити їх більш зручними для повторного використання.

«Саме це дозволить нам мати змогу літати на Місяць і назад за доступними цінами, з великою частотою, а також готуватися до місій на Марс і далі», — сказав Айзекман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп затвердив нову космічну стратегію, за якою до 2030 року на Місяці повинна з’явитися постійна база із ядерним реактором.