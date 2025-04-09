США повертають екстрену продовольчу допомогу для кількох країн - Reuters

Прапор США / © Getty Images

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок вирішила відновити принаймні шість скасованих програм американської зовнішньої допомоги, зокрема екстрену продовольчу допомогу, за словами шести джерел, знайомих із ситуацією.

Про це пише Reuters.

Швидке скасування рішень, прийнятих лише кілька днів тому, підкреслило швидкий характер скорочень у сфері зовнішньої допомоги, ініційованих Трампом. Це призвело до припинення програм, їх відновлення, а потім знову скасування, що порушило міжнародні гуманітарні операції.

Реклама

Жеремі Левін, в.о. заступника адміністратора USAID, який раніше був ідентифікований як член департаменту урядової ефективності мільярдера Ілона Маска, надіслав внутрішній лист з проханням відновити припинені програми. Левін попросив відновити контракти зі Світовою продовольчою програмою в Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Адміністрація також відновила чотири контракти з Міжнародною організацією з міграції в Тихоокеанському регіоні, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

«Вибачте за всі ці переміщення щодо програм», — сказав Левін у внутрішньому листі, який побачив Reuters. «Є багато зацікавлених сторін, і ми повинні краще балансувати ці суперечливі інтереси — це моя провина, і я беру на себе відповідальність», — додав він.

Reuters раніше повідомляв, що адміністрація Трампа припинила програми з надання життєво важливої допомоги більш ніж для десятка країн, включаючи Афганістан, Ємен, Сомалі та Сирію, на загальну суму понад 1,3 мільярда доларів.

Рішення відновити частину допомоги було прийнято після тиску зсередини адміністрації та Конгресу, повідомили два джерела. Світова продовольча програма заявила в понеділок, що США поінформували організацію про скасування фінансування екстреної продовольчої допомоги в 14 країнах, попередивши: «Якщо це буде реалізовано, це може стати смертельним вироком для мільйонів людей, які стикаються з екстремальним голодом і голодом.»

Також повідомляється, що США не відновили допомогу для Афганістану, який контролюється Талібаном, і для Ємену, більша частина якого знаходиться під контролем ісламських бойовиків, підтримуваних Іраном. Вашингтон був найбільшим донором допомоги для обох країн, які потерпають від багаторічної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп грає на руку Путіну: Der Standard про те, чи може бути президент США агентом Кремля.