США повідомили, що буде з санкціями проти РФ після закінчення війни в Україні

Навіть після війни деякі санкції проти РФ можуть бути чинними.

Деякі введені проти Росії санкції можуть залишитися чинними навіть після закінчення війни та підписання мирної угоди між РФ та Україною.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Росіїя дійсно не робить жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України. Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, думаємо, що певні санкції повинні залишитися в силі", – сказала вона.

Про які саме санкції йдеться, очільниця американського Мінфіну не уточнила.

Раніше повідомлялося, що США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою.

На початку жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Санкційний пакет містить заборону на імпорт російської продукції на суму сім мільярдів євро та обмеження цін на нафту.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що російські олігархи готові віддати частину статків на відновлення України, аби вийти з-під санкцій.

Читайте також: