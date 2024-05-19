США повільно реагують на російську ескалацію війни: американський політолог пояснив причину

Застосування американських ракет ATACMS для ударів по російських військах біля кордону з Україною навряд чи призведе до втягнення США у війну.

В американському суспільстві немає бажання воювати з Росією, тому реакція США на всі ескалаційні кроки Росії надто повільна.

Таку думку висловив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, США побоюються того, що будуть втягнуті у війну, а бажання воювати з Росією немає у пересічних людей - як серед прихильників демократів, так і республіканців.

"Різні офіційні представники США багато говорять, що вони не бажають ескалації, тобто, не бажають втягнення США у війну. Саме так це треба розуміти. При цьому Росія ескалує ситуацію, а США на це відповідають”, - зауважив політолог.

При цьому Ігор Айзенберг висловив сумнів, що застосування Україною ракет ATACMS, скажімо, для ударів по російських військах, сконцентрованих на кордоні з Харківщиною, призведе до втягнення США у війну.

“Можемо пригадати скільки місяців точилися розмови про надання літаків. Було зрозуміло, що їх надання вимагає дуже тривалого часу... Однак довго не ухвалювалося це рішення, як і про передачу Україні ракет ATACMS. Зараз Україні вони вже постачаються. Думаю, що так само буде ухвалено рішення про дозвіл Україні завдавати ударів по російській території американською зброєю. Але шкода, що це робиться лише реактивно, а не проактивно. Тобто це є відповіддю на російську ескалацію", - резюмував він.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що заборона США завдавати ударів західною зброєю по території Росії серйозно підриває обороноздатність України. Йдеться, зокрема, про можливість захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

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