США повинні надати Україні аналог Залізного купола – ексглава Пентагону

Сполучені Штати повинні надати Україні еквівалент ізраїльської системи Залізний купол для боротьби з ракетними атаками.

Про це повідомив колишній міністр оборони США Леон Панетта в коментарі для LIGA.net.

Він прокоментував погрози Росії на адресу країн НАТО, зазначивши, що головне завдання — чітко дати зрозуміти Москві готовність США застосувати військову силу. За словами колишнього керівника Пентагону, диктатор Володимир Путін сприймає лише мову сили.

"Маємо дати йому (Путіну - Ред.) чітко зрозуміти, що за жодних обставин не дозволимо Росії досягти успіху в Україні. Це означає надання Києву передової зброї, можливості бити по цілях у Росії, якщо потрібно, щоб знищувати дрони й ракети ще до атак ними по українській землі", - заявив ексглава Пентагону.

Панетта заявив, що Сполучені Штати мають надати Україні аналог Залізного купола, що використовується Ізраїлем. Він підкреслив, що Ізраїль може збивати понад 90% ракет, які нещодавно запускалися з Ірану та інших країн.

"Київ повинен мати таку саму здатність. Нам слід дати більше зараз. Бо ціль в тому, щоб дати Україні можливість повернути собі ініціативу у війні й дати Путіну зрозуміти, що він не зможе досягти успіху", - зазначив Панетта.

Нагадаємо, у Defense Express пояснили, скільки США виділять Україні допомоги до інавгурації Трампа

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