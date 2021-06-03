Понад 50% американців повністю вакциновані від коронавірусу: рейтинг штатів

Штати щосили намагаються збільшити попит на вакцини, пропонуючи за щеплення як безкоштовне пиво, так і участь в лотереї на мільйон доларів.

У США станом на середу, 2 червня, показник щеплених щонайменше однією дозою вакцини від COVID-19 перевищує 70% у 12 штатах.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що рекордсменами є штати Вермонт і Гаваї, де першу ін'єкцію отримали понад 80% дорослих жителів.

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Найбільше серед лідерів штатів, розташованих на північному сході країни, зокрема Массачусетс (78,7%), Коннектикут (75,6%), Мен (74,3%) і Нью-Джерсі (74,1%).

Ще низка штатів вже наближається до позначки в 70%. Йдеться по Нью-Йорк (68,1%), Вірджинію (67,5%), штат Вашингтон (69,5%) і Вашингтон, округ Колумбія (68,4%).

Однак в інших частинах країни насилу вдається охопити частково вакцинованими хоча б 50% дорослого населення. Так, в Алабамі, Луїзіані, Міссісіпі, Теннессі, Західній Вірджинії і Вайомінгу перше щеплення отримали менше половини повнолітніх жителів.

Загалом вже понад 162 мільйони американців старше 18 років або 62,9% всього дорослого населення отримали перше щеплення від коронавірусу, з них понад 133 мільйони людей або 52% дорослих вважаються повністю вакцинованими.

Штати щосили намагаються збільшити попит на вакцини, який знизився за останні пару тижнів. Дехто вдається до лотерей із джекпотами на мільйон доларів, безкоштовних стипендій для студентів-підлітків і навіть безкоштовного пива.

Як повідомлялося, у США показники захворюваності на COVID-19 впали до рівня, який востаннє спостерігали понад 11 місяців тому.

Окрім того, щонайменше 600 тисяч дітей від 12 до 15 років отримали свою першу дозу вакцини від COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

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