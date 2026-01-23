Гренландія / © Associated Press

Реклама

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб зняти будь-які обмеження на американську військову присутність у Гренландії. Вашингтон прагне отримати право розгортати сили та об’єкти на острові без попередніх консультацій з Копенгагеном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Стратегічні цілі Вашингтона

Згідно з поточною угодою (зі змінами від 2004 року), США зобов’язані інформувати Данію та Гренландію про будь-які суттєві зміни у своїх військових операціях. Наразі американські переговорники наполягають на зміні формулювань, щоб забезпечити США «повний доступ без обмежень і часових рамок».

Реклама

Рамкова угода, про яку Трамп оголосив після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, може включати:

Розміщення американських ракетних систем;

Ексклюзивні права на видобуток корисних копалин (для протидії впливу Китаю);

Посилення присутності НАТО в Арктиці в обмін на відмову від введення мит проти ЄС.

Позиція Дональда Трампа

Президент США наголосив, що Гренландія є критично важливою для національної безпеки та захисту від експансії Росії чи Китаю. В ефірі Fox Business він підтвердив намір змінити умови співпраці.

«Ми зможемо розмістити на Гренландії все, що нам потрібно, тому що ми цього хочемо. По суті, це повний доступ, без обмежень і без часових обмежень», — заявив Трамп.

Представниця Білого дому Анна Келлі додала, що президент розраховує досягти всіх стратегічних цілей «назавжди» та з мінімальними витратами.

Реклама

Суверенітет Данії та «червоні лінії»

Повідомляється, попри тиск США, Данія наголошує на збереженні свого суверенітету над островом. Після закінчення холодної війни кількість американських баз у Гренландії скоротилася з 17 до однієї (авіабаза Пітуфік/Туле). Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підтвердила готовність до діалогу, але окреслила чіткі межі.

«Ми сказали американцям рік тому, що можемо обговорити нашу угоду про оборону, але вона має враховувати суверенність нашої держави, звісно», — наголосила вона.

Що відомо про ситуацію з Гренландією

Раніше Дональд Трамп заявив, що йому потрібна «Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями. Саме тому, каже американський лідер, Гренландія має ключове значення для безпеки країни.

Згодом Трамп заявив, що має «рамкову угоду» з НАТО щодо майбутнього Гренландії та Арктичного регіону. Про це він написав у соцмережі Truth Social після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Реклама

Також він у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував Європу, заявивши, що континент «рухається не в правильному напрямку».

Міністр закордонних справ Данії заявив, що данці відкидають передавання Гренландії США.

Європа виступила проти планів Трампа щодо Гренландії.