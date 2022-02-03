США пригрозили Білорусі серйозними наслідками через сприяння агресії Росії

За словами Карен Донфрід, на кордоні Росії з Україною вже розміщено 100 тисяч військовослужбовців.

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід попередила, що Білорусь зіткнеться з наслідки, якщо вона надалі буде сприяти військовому нарощуванню Росії поблизу українських кордонів. Про це вона сказала під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм.

Про це йдеться на сторінці Бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії в Twitter.

Зазначається, що під час розмови Карен Донфрід висловила стурбованість планом Росії ввести 30 000 військовослужбовців до Білорусі для військових навчань, особливо з урахуванням того, що понад 100 тисяч військовослужбовців вже розміщені на кордоні Росії з Україною.

"Помічниця держсекретаря Донфрід підкреслила, що Білорусь зіткнеться з відповідними наслідками, як і Росія, якщо вона буде частиною плану подальшого вторгнення до України", - йдеться у повідомленні дипвідомства.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, Росія стягнула до Білорусі найбільше військ від часів Холодної війни - 30 тисяч військових, сучасне озброєння і техніку.

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