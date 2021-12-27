США пригрозили РФ безпрецедентними санкціями, а Китай обмежив пересування 13 млн людей. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс пригрозила РФ безпрецедентними санкціями в разі вторгнення російських військ до України. Читати далі –>
- У Південно-Африканській Республіці помер англіканський архієпископ Десмонд Туту, лауреат Нобелівської премії миру, безкомпромісний противник апартеїду, а також активіст за расову справедливість та права ЛГБТ. Читати далі –>
- У Китаї зафіксували найбільшу за 21 місяць кількість нових випадків захворювання на COVID-19. На тлі спалаху в місті Сіань із 13 млн жителів посилили обмеження. Відтепер кожне домогосподарство лише раз на три дні може відправляти одного з членів родини до магазину. Читати далі –>
- У Бразилії до 18 зросла кількість загиблих внаслідок паводків, викликаних проливними дощами у штаті Баїя. Ще 286 людей отримали поранення. Читати далі –>
- Кінострічка "Людина-павук: Додому шляху нема" першою від початку пандемії COVID-19 отримав у світовому прокаті 1,05 мільярда доларів касових зборів. Читати далі –>