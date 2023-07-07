США приховують існування інопланетян від кінця 19 століття: гучна заява конгресмена

Політик каже, що у нього є докази.

Республіканець Тім Берчетт, член комітету Палати представників Конгресу США, який займається слуханнями у справі про факти розслідування випадків появи НЛО, заявив про те, що інопланетяни існують. І уряд США знає про них від кінця 19 століття.

Про це пише Daily Mail.

Зі слів політика, він бачив переконливі докази існування інопланетян і їхніх космічних кораблів, які прийнято називати НЛО.

Згідно із заявою Берчетта, позаземні істоти володіють недоступними нам технологіями і якби інопланетяни хотіли, то давно перетворили б людей на "вугільні брикети". Але позаземна цивілізація не становить для нас загрози, бо досі не реалізувала жодного ворожого нам сценарію.

Він також запевняє, що йому показали секретні документи, а також відео, які досі недоступні широкому загалу, і вони доводять, що інопланетяни існують і відвідували Землю. За словами конгресмена, насправді уряд США приховує факт існування інопланетян не від 1947 року, коли стався знаменитий Розуелльський інцидент (нібито крах НЛО в штаті Нью-Мексико), а від 1897 року, коли відбулося падіння НЛО в штаті Техас.

Нагадаємо, в Пентагоні завили, що військові досліджують понад 500 випадків появи НЛО. Але наявних даних також недостатньо, щоб встановити, чим є більшість цих об'єктів. Хоча понад 160 невідомих літальних об'єктів визнали повітряними кулями.

Американські військові заявили про те, що в архівах ВМС США є велика кількість відео з НЛО. Але показувати ці відео громадськості поки що зарано, і для цього є свої причини.

Американське космічне агентство NASA зібрало групу з 16 експертів, яка протягом дев'яти місяців досліджуватиме повідомлення про неопізнані повітряні явища.

Пентагон показав нещодавно розсекречене відео із НЛО, яке 2022 року зафіксували над зоною бойових дій на Близькому Сході. Проте американці не бачать ознак того, що це може бути позаземний об'єкт.

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