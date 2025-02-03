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США припиняють фінансувати допомогу ПАР, через "масові порушення прав людини"

США припиняють фінансувати допомогу ПАР, через "масові порушення прав людини"

Дональд Трамп припинив фінансування допомоги ПАР / Фото: скриншот з відео

Приводом став ухвалений у 2024 році закон, який передбачає можливість конфіскації землі в суспільних інтересах без компенсації вартості її власникам.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припиняє фінансувати програми допомоги для Південно-Африканської республіки через те, що у цій країні є "масове порушення прав людини".

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він заявив, що ухвалений у 2024 році закон, який передбачає можливість конфіскації землі в суспільних інтересах без компенсації вартості її власникам, є причиною такого кроку з боку США.

"Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано… – заявив Трамп. – На очах у всіх відбувається, як мінімум, масове порушення прав людини. Сполучені Штати не терпітимуть цього, ми будемо діяти. Також я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!".

При цьому Трамп не навів жодного прикладу конфіскації землі в ПАР.

Раніше повідомлялося, що Трамп зробив жорстку пропозицію “улюбленому 51-му штату”.

Ми раніше інформували, що США розпочали торговельну війну з трьома країнами.

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