США притягнуть Лукашенка до відповідальності за співпрацю з терористом Путіним

Сполучені Штати притягнуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного російського вторгнення до України.

У посольстві США в Білорусі наголосили, що білоруський народ виступає проти вторгнення Росії до України, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні та проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн.

Про це йдеться на сайті посольства.

"Вже пів року Україна терпить масові бомбардування, облоги міст і звірства над своїм народом. Україна бореться за захист не лише своєї демократії, але й за своє виживання як незалежної країни. Але наслідки війни Росії не обмежуються Україною. Незалежне майбутнє як України, так і Білорусі під загрозою через експансіоністську, імперіалістичну політику Росії", - наголосили у посольстві США.

Зазначається, що народ Білорусі, як і народ України, прагне до майбутнього, заснованого на збереженні суверенітету своєї країни, демократичних принципів і верховенства права.

"Але виняткова зосередженість режиму Лукашенка на утриманні влади підірвала білоруський суверенітет і поставила білоруську територію, повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії. Співучасть режиму Лукашенка у війні Росії проти України та його підтримка суперечать волі білоруського народу", - підкреслили у дипломатичному відомстві.

В американському посольстві кажуть, що санкції продовжують знижувати боєздатність Путіна. Тим часом українські війська успішно захищають свою державу, а український народ як ніколи згуртований.

"Від американських вулиць до Майдану, від Капітолійського пагорба до Ради Європейського Союзу, широка підтримка України продемонструвала, що неспровоковані напади на суверенні незалежні держави не залишаться без відповіді та будуть дуже дорогими як для Росії, так і для режиму Лукашенка. Сполучені Штати, їхні союзники та партнери по всьому світу об’єднані як ніколи", - йдеться у повідомленні.

У посольстві наголошують, що після сфальсифікованих президентських виборів 9 серпня 2020 року "білоруський народ продемонстрував виняткову стійкість у підтримці демократичного руху ціною великих особистих жертв". Від 24 лютого 2022 року білоруські демократичні сили "чітко дали зрозуміти, що білоруський народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні та проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн".

"Білоруські добровольці воюють пліч-о-пліч з українськими військами, захищаючи українську територію. Громадські організації Білорусі збирають і доставляють гуманітарну допомогу на підтримку українського народу, а білоруси вживають заходів для недопущення перевезення російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі до України", - наголошують у дипвідомстві.

Так, у США наголосили, що продовжать притягувати Лукашенка до відповідальності за його співпрацю з російськими терористами.

"Сполучені Штати продовжуватимуть притягувати режим Лукашенка до відповідальності за кричущі порушення прав людини, зокрема ув’язнення понад 1300 політичних в’язнів. Ми також будемо твердо притягувати режим до відповідальності за підтримку російського вторгнення в Україну", - наголосили у посольстві.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що військове керівництво Білорусі за декілька днів до повномасштабного вторгнення запевняло, що наступу на Україну з їхньої території не буде.

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