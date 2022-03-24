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США приймуть до 100 тисяч українців, які рятуються від російської агресії – Байден

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США приймуть до 100 тисяч українців, які рятуються від російської агресії – Байден

Getty Images

Штати зосереджені на возз’єднанні сімей та наданні притулку тим, хто потрапив у біду, сказав президент.

Президент США Джозеф Байден заявив, що держава готова прийняти в себе до 100 тис. українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни. 

Про це американський лідер написав у Мережі 24 березня.

"Сьогодні я оголосив, що Сполучені Штати приймуть до 100 000 українців та інших, хто рятується від російської агресії. Ми зосереджені на возз’єднанні сімей та наданні притулку тим, хто потрапив у біду", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня американські ЗМІ писали, що адміністрація Байдена планує полегшити прибуття до США українцям, які тікають від російського вторгнення.  

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