США приймуть до 100 тисяч українців, які рятуються від російської агресії – Байден

Штати зосереджені на возз’єднанні сімей та наданні притулку тим, хто потрапив у біду, сказав президент.
Президент США Джозеф Байден заявив, що держава готова прийняти в себе до 100 тис. українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни.
Про це американський лідер написав у Мережі 24 березня.
"Сьогодні я оголосив, що Сполучені Штати приймуть до 100 000 українців та інших, хто рятується від російської агресії. Ми зосереджені на возз’єднанні сімей та наданні притулку тим, хто потрапив у біду", – йдеться у повідомленні.
Today, I announced that the United States will welcome up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russia’s aggression.— President Biden (@POTUS) March 24, 2022
We’re focused on reuniting families and providing refuge to those in harm’s way.
Нагадаємо, 23 березня американські ЗМІ писали, що адміністрація Байдена планує полегшити прибуття до США українцям, які тікають від російського вторгнення.
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