США призупинили роботу свого посольства у Білорусі та дозволили виїхати своїм дипломатам з РФ

США призупинили роботу свого посольства у Білорусі та дозволили виїхати своїм дипломатам з РФ

США ухвалили таке рішення через війну Росії проти України.

Сполучені Штати призупинили роботу свого посольства у Білорусі. Також співробітникам, які не працюють над надзвичайними ситуаціями, і членам сімей надано дозвіл добровільно покинути посольство США в Москві.

Про це повідомляє Guardian.