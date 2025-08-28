США продадуть Україні ключову зброю: у Зеленського повідомили деталі угоди

Сполучені Штати / © Associated Press

Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на орієнтовну суму 825 млн доларів.

Про це повідомив креівник Офісу президента України Андрій Єрмак із посиланням на Агентство з безпеки співпраці у сфері оборони (Defense Security Cooperation Agency).

Що увійде до пакету допомоги для України

Згідно з офіційним запитом, Україна планує придбати:

3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM);

3350 вбудованих систем позиціювання (GPS/INS);

контейнери, пілони, запасні частини, програмне забезпечення, а також послуги з навчання персоналу та логістичну підтримку.

Як зазначається в повідомленні, продаж цих боєприпасів «покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам» та сприятиме самообороні. Уряд США підкреслює, що ця допомога не порушить військовий баланс у регіоні.

Хто профінансує угоду

Фінансування угоди здійснюватиметься за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії та фінансування від США за програмою Foreign Military Financing. Основними підрядниками виступатимуть американські компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.

Ракетна система ERAM є результатом співпраці з союзниками по НАТО, що дозволяє швидко розгортати ефективну та масштабовану систему.

Нагадаємо, ракети-бомби ERAM змінять повітряні удари України по Росії. Новітня зброя можуть вражати цілі на відстані до 450 км. Вона стане важливим підсиленням для українських Повітряних сил.

Раніше Україна отримувала від США високоточні бомби GLSDB. Проте їхня дальність становить близько 150 км. Натомість ERAM здатні бити втричі далі й значно точніше.