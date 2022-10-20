США продовжать роботу з союзниками для забезпечення України ППО й іншими системами – Пентагон

США можуть підтвердити іранське походження дронів, які Росія застосовує проти України, та планують продовжити роботу із союзниками для забезпечення ЗСУ необхідними засобами для оборони.

Про це речник Пентагону генерал Пет Райдер повідомив на брифінгу 20 жовтня.

"Ми знаємо, що ці дрони мають походження з Ірану", – сказав Райдер у відповідь на прохання прокоментуватинаявність у США доказів, які спростовували б заперечення щодо цього з боку Ірану та Росії.

Також читайте У США виник розкол через допомогу Україні - Politico

Речник Пентагону пояснив, що це підтверджують самі дрони та їхня конструкція, інформація від розвідки про підготовку та передавання цих безпілотників з Ірану до РФ. Ще один доказ – присутність іранських військових в окупованому Криму для навчання російських військових.

Генерал також повідомив, що США планують посилити міжнародну взаємодію задля посилення оборонних можливостей України.

"Міністр (оборони США Ллойд Остін – ред.) нещодавно спілкувався з очільником українського Міноборони, він говорив з нашими союзниками й партнерами про те, що ми можемо зробити, щоби підтримати Україну у сферах, таких як протиповітряна оборона. Ми продовжимо це спілкування – не лише щодо ППО, але й інших систем, потрібних для ЗСУ – ближчими днями", – розповів речник американського Міноборони.

Системи ППО для України

За підсумками шостого засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Днем раніше, 11 жовтня, Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T.

На "Рамштайні" міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет.

Британія заявила про передавання Україні зенітних ракет AMRAAM для комплексів ППО NASAMS.

Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk.

Франція планує передати Україні 8 комплексів ППО NASAMS.

Чому Ізраїль зберігає нейтралітет у російсько- українській війні – відповідь Єрмака

Читайте також: