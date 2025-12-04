США продовжили ліцензію для російського АЗС “Лукойлу” за кордоном: що це означає

Лукойл / © Associated Press

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) продовжило термін дії генеральної ліцензії, яка дозволяє функціонування роздрібних автозаправних станцій (АЗС) підсанкційної російської компанії «Лукойл» за межами Росії. OFAC продовжує дозвіл до 29 квітня 2026 року. Попередня ліцензія діяла до 13 грудня 2025 року.

Про це стало відомо з генеральної ліцензії №128b.

Для чого потрібен дозвіл?

Ця ліцензія необхідна для проведення трансакцій, пов’язаних з обслуговуванням і функціонуванням роздрібних АЗС «Лукойлу» та згортанням діяльності цих станцій.

Нова версія ліцензії також чітко авторизує операції за участю ключових міжнародних підрозділів компанії, включаючи Lukoil International GmbH (LIG). А також і її американські дочірні компанії — Lukoil North America LLC та Lukoil Americas Corporation.

Нагадаємо, рішення про продовження дозволу ухвалено на тлі труднощів, з якими зіткнулися АЗС «Лукойлу» у США після накладення санкцій. Зокрема, на автозаправках у Нью-Джерсі, більшість з яких працюють за франшизою, виникли серйозні проблеми з прийомом платежів кредитними та дебетовими картками.

В одному лише Нью-Джерсі розташовано понад 110 АЗС під брендом «Лукойл», де до 85% усіх продажів здійснюється саме через карткові платежі. Це близько 60% усіх АЗС компанії в США.

Нагадаємо, раніше Мінфін США відклав початок застосування деяких санкцій щодо російської нафтової компанії «Лукойл» на три тижні — до 13 грудня. Йдеться про угоди, пов’язані із закордонною мережею АЗС компанії та контрактами на продаж її міжнародних активів.

Також повідомлялося, Дональд Трамп завдав нищівного удару по головній артерії російської економіки — нафтовій галузі. Нові санкції США проти гігантів «Роснафта» та «Лукойл» виявилися «дуже ефективними», спричинивши паніку серед російських олігархів та лихоманку на світових ринках.