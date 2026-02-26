США прокоментували інцидент із катером біля берегів Куби

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

У Вашингтоні вперше відреагували на повідомлення про катер під американським прапором, який нібито зайшов у води Куби та відкрив вогонь по прикордонниках. У владі наголосили, що уряд США не причетний до цієї операції.

Інцидент прокоментував держсекретар Марко Рубіо, повідомляє The New York Times.

Рубіо, який перебуває з дипломатичним візитом в острівній державі Сент-Кітс і Невіс для зустрічей із представниками країн Карибського басейну, заявив, що США розслідують повідомлення про стрілянину на території Куби.

За його словами, наразі Вашингтон покладається на інформацію кубинської сторони щодо обставин події.

«У міру збору додаткової інформації ми будемо готові відреагувати відповідним чином», — зазначив він.

На запитання, чи могла подія бути пов’язана з представниками американського уряду або виконана за його дорученням, Рубіо відповів: «Ні».

Ситуацію також прокоментував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Ми спостерігаємо за цим. Сподіваємося, що все не виявиться настільки погано, як ми побоюємося. Але я не можу сказати більше», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що в територіальних водах Куби сталася збройна сутичка кубинських прикордонників з екіпажем човна під прапором США.

Ми раніше інформували, що Куба звинуватила адміністрацію президента США Дональда Трампа у примусі та погіршенні гуманітарної ситуації на тлі найглибшої економічної кризи за десятиліття.