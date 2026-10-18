США пропонують Європі знову купувати російський газ: що задумала адміністрація Трампа

США / © Associated Press

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Сполучені Штати запропонували Україні та європейським партнерам розглянути можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи. У Вашингтоні вважають, що така домовленість може стати одним зі стимулів для Москви погодитися на завершення війни.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на обізнаних із перебігом переговорів співрозмовників.

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За даними видання, спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер порушували питання відновлення транзиту російського газу під час переговорів з українськими та європейськими посадовцями.

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Зокрема, цю ідею обговорювали з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту американських представників до Києва у вересні.

Американська сторона запропонувала розглянути відновлення роботи газопроводів, якими раніше російський газ надходив до європейських країн через територію України.

Чому Трамп хоче повернути російський газ до Європи

За інформацією NYT, у Білому домі розглядають відновлення газової торгівлі як можливий економічний стимул для Росії погодитися на мирне врегулювання.

Американські представники також вказують на потенційні доходи України від транзиту газу та можливу зацікавленість європейських споживачів у дешевших енергоносіях.

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Водночас такий крок може забезпечити Москві додаткові надходження та повернути їй частину економічного впливу на європейський енергетичний ринок.

Як відреагували в Європі

Європейські посадовці, за даними видання, негативно сприйняли американську пропозицію.

Відновлення масштабних закупівель російського газу суперечило б багаторічним зусиллям Європейського Союзу зі скорочення енергетичної залежності від Москви.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави поступово зменшували імпорт російських енергоносіїв, шукаючи альтернативних постачальників.

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Повернення до попередньої моделі торгівлі, як побоюються європейські представники, може посилити економічні позиції Кремля та знову зробити газ інструментом політичного впливу.

Наразі йдеться лише про американську пропозицію, а не про досягнуту домовленість щодо відновлення транзиту.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Трамп призупинив санкції за «законом Грема»: у Путіна раптово заговорили про мир і співпрацю

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