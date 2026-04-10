США хочуть домогтися обміну полоненими з Іраном — подробиці

Джей Ді Венс і Джаред Кушнер обговорять з Іраном долю незаконно утримуваних громадян США.

Білий дім має намір включити питання звільнення громадян США, які перебувають під вартою в Ірані, до порядку денного майбутніх переговорів про припинення американо-іранської війни. За даними джерел, знайомих із планами адміністрації, ця делікатна дипломатична ініціатива обговорюватиметься на зустрічі в Ісламабаді, яка розпочнеться цієї суботи.

Про це повідомляє The Washington Post.

Що відомо про обмін полоненими

До пакистанської столиці для участі в переговорах вирушає делегація високого рівня, до складу якої увійшли віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Окрім гуманітарних питань, на порядку денному стоять критичні проблеми: розблокування Ормузької протоки та доля іранських запасів збагаченого урану.

Наразі в Ірані перебувають щонайменше шестеро американців. Серед них — 61-річний Камран Хекматі, затриманий за звинуваченням у відвідуванні Ізраїлю, та 49-річний журналіст Реза Валізаде, засуджений до 10 років ув’язнення за «співпрацю з ворожим урядом». Обох адміністрація Трампа офіційно визнала «незаконно затриманими».

Позиції сторін та офіційні заяви

У Державному департаменті США виступили з засудженням дій Тегерана, назвавши їх «ганебною історією несправедливого затримання іноземних громадян».

«З поваги до їхньої безпеки нам більше нічим поділитися», — зазначили у відомстві, закликавши Іран негайно звільнити всіх американців.

Білий дім наразі утримується від розкриття деталей переговорного процесу. Речниця Анна Келлі у відповіді електронною поштою підкреслила: «Це тривалі дискусії, і Сполучені Штати не вестимуть переговори через пресу».

Що кажуть експерти

Захисники затриманих сподіваються, що Іран піде на цей крок як на жест доброї волі для деескалації конфлікту. Кіран Ремзі з некомерційної організації Global Reach зазначив, що звільнення громадян США було б для Ірану «простим і безвтратним способом відійти від поточних воєнних дій».

Водночас існують побоювання, що в разі складнощів у переговорному процесі щодо енергетичних та ядерних питань запит на звільнення в’язнів може бути відкладений. Ситуація ускладнюється війною, яка триває, перебоями в роботі інтернету в іранських в’язницях та наслідками авіаударів, що ставить під загрозу життя затриманих.

Війна в Ірані — останні новини

Раніше ми писали, якщо мирні переговори США та Ірану, які відбуватимуться в Пакистані, зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки. Чи вдалося сторонам домовитися, стане відомо впродовж доби.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно припинити стягувати плату з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Раніше ми писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у п’ятницю, 10 квітня, що сподівається на позитивні переговори з Іраном, вирушаючи на зустріч до Пакистану. Водночас він застеріг Тегеран від спроб обману під час діалогу.

