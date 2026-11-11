США проситимуть у Путіна "благословення" на приєднання Європи до переговорів щодо України — Politico

Кушнер, Віткофф / © Getty Images

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Сполучені Штати планують звернутися до президента РФ Володимира Путіна, щоб «отримати його згоду на участь європейських представників у майбутніх переговорах щодо закінчення війни в Україні». Для цього американські представники вирушать до Москви 12 листопада. Тим часом Україна та Росія після дводенних переговорів в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

Про це повідомляє Politico.

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За словами спецпосланця, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, він разом зі спеціальним представником Білого дому Стівом Віткоффом планує особисто зустрітися з Путіним у Москві.

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Кушнер наголосив, що участь європейських країн має вирішальне значення для обговорення майбутньої архітектури безпеки на континенті. Це питання давно порушує Росія, однак такі ініціативи викликають занепокоєння у частини європейських посадовців.

«Нам потрібно, щоб європейці були за столом переговорів. Ми вже кілька разів безпосередньо повідомляли президентові Путіну та його команді, що єдиний спосіб досягти результату — це залучити їх до процесу. І я думаю, що вони готові до цього», — заявив він.

Представник США висловив сподівання, що під час зустрічі в Москві «Путін погодиться на таку участь Європи». За його словами, це дозволить досягти більшого прогресу з ключових питань.

Про що домовилися Україна та Росія в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі за участю України, РФ і США стали першою такою зустріччю від лютого 2026 року. Водночас сторони не оголосили про прорив у ключових питаннях, зокрема щодо припинення вогню на об’єктах енергетичної інфраструктури, судноплавства в Чорному морі та територій.

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Однак за словами Кушнера, Україна та Росія домовилися про масштабний обмін військовополоненими. Він може стати найбільшим від початку повномасштабної війни. Остаточну кількість людей мають підтвердити 12 листопада.

Американський представник назвав дводенні переговори змістовними та складними, але першим позитивним кроком після дев’ятимісячної перерви. За його словами, сторони обговорили всі важливі питання, однак територіальне питання буде найскладнішим для врегулювання.

Українські переговорники зі свого боку вказували на жорсткі директиви Кремля, які обмежували можливості російської делегації домовлятися.

Після зустрічі з Путіним Кушнер і Віткофф планують обговорити з ним можливість просування переговорного процесу та узгодити дату наступного раунду. Пізніше американські представники мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також, імовірно, з європейськими лідерами в Дубліні.

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Чому участь Європи в переговорах важлива

Україна прагне домовитися про припинення вогню до Нового року. Київ побоюється, що Росія готується до нових масованих обстрілів взимку та атак на енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла й електроенергії, зазначає Politico.

Проте постає велике питання: чи пов’язуватимуть переговори про мир в Україні з переглядом усієї системи європейської безпеки, основу якої становить НАТО.

Європейські країни наполягають на наданні Україні максимально надійних гарантій безпеки, щоб запобігти новому нападу РФ після закінчення війни. США зі свого боку розглядають можливість створення для України механізму колективної оборони, подібного до натовського. За такого сценарію гарантом безпеки потенційно міг би виступити й сам Альянс.

Росія ж вимагає розширити переговори та переглянути всю архітектуру безпеки в Європі. Як повідомляє Politico, американські посередники погодилися обговорювати і цю тему.

Європейські посадовці вважають, що важливо правильно визначити послідовність таких перемовин. Європа готова обговорювати ширші зміни системи безпеки паралельно з мирним процесом щодо України, але не хоче погоджуватися на масштабні реформи до досягнення миру.

Кушнер пояснив, що мета полягає в тому, щоб обговорити всі питання та знайти спосіб врегулювати їх одночасно. Водночас реалізація післявоєнних гарантій безпеки, за його словами, можлива лише після домовленостей щодо територій та інших двосторонніх питань.

Питання про те, хто саме представлятиме Європу на переговорах, лідери ЄС мають обговорити під час неформального саміту в Дубліні 13 листопада.

Зеленський раніше заявляв, що Україна хоче брати участь у визначенні європейського представника. Також він закликав союзників не затягувати з рішенням і бажано обрати одну людину, яка координуватиме переговори.

Кушнер назвав нинішній формат, у якому беруть участь НАТО, інституції ЄС, а також представники Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії, досить сильним. Водночас він вважає, що визначення одного представника від Європи стало б ще більшим досягненням, ніж сама згода Росії допустити європейців до переговорів.

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