США провалюються в минуле століття: мільярдер попередив про велику небезпеку

Відомий американський інвестор і власник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо попередив, що політика Дональда Трампа в США набуває рис, схожих на авторитарні тенденції 1930-х років, і зазначив, що багато фінансистів бояться відкрито висловлювати свою думку щодо президента.

У коментарі Financial Times Даліо наголосив на “розриві в добробуті”, “розколі цінностей” та кризі довіри, які, на його думку, ведуть до радикалізації політики у країні.

“Те, що відбувається зараз у політичній та соціальній сфері США, нагадує події 1930–1940-х років у світі”, — зазначив він.

Особливу увагу Даліо приділив втручанню держави у приватний сектор, зокрема рішенням Трампа придбати 10-відсоткову частку у виробника мікросхем Intel. Він охарактеризував це як вияв “сильного автократичного керівництва”, спрямованого на контроль фінансової та економічної ситуації.

Інвестор також висловив занепокоєння через ослаблення незалежності Федеральної резервної системи. Зокрема, Трамп нещодавно звільнив одного з членів ФРС і призначив на вакантну посаду свого союзника, що, на думку Даліо, підриває довіру до центрального банку та зменшує привабливість володіння доларовими борговими активами. Він відзначив, що міжнародні інвестори почали перерозподіляти капітал із казначейських облігацій у золото.

Даліо попередив про наслідки багаторічного дефіциту бюджету та зростання державного боргу. За його оцінками, США витрачають близько 7 трильйонів доларів на рік, тоді як доходи становлять лише 5 трильйонів, що створює значний дисбаланс. Інвестор прогнозує, що через 2–4 роки це може призвести до серйозних фінансових проблем, пов’язаних із держборгом.

Він також наголосив, що політика Трампа, зокрема державний контроль над центральними банками та бізнесом, посилює авторитарні тенденції.

“Зростання розриву в добробуті та цінностях призводить до посилення популізму й непримиренних конфліктів, які неможливо вирішити демократичним шляхом. У результаті авторитарний стиль керівництва зміцнюється, оскільки частина населення бажає, щоб державні лідери взяли систему під свій контроль”, — пояснив Даліо.