США проведуть випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III

Запуск ракети буде відбуватись з Ванденберзької бази космічних сил США.

Сполучені Штати повідомили Росію про проведення запланованого випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

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Про це інформує CNN з посиланням на Міністерство оборони США.

У повідомленні вказується, що США повідомили Росію про майбутнє випробування балістичної ракети без бойової частини, яке має відбутись 6 вересня.

Запуск ракети буде відбуватись з Ванденберзької бази космічних сил, згідно з планом, який був затверджений кілька років тому.

Представник Пентагону Пат Райдер заявив, що під час навчань США перевірять ефективність і точність частини ядерної тріади США.

"Відповідно до стандартних процедур, Сполучені Штати надіслали повідомлення перед запуском, відповідно до Гаазького кодексу поведінки і заздалегідь повідомили російський уряд згідно з нашими двосторонніми зобов'язаннями", - заявив Райдер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, які ракети можуть змінити хід війни Росії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

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